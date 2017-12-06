Стали известны имена пострадавших в результате ДТП в Дашкесане - ОБНОВЛЕНО

Дашкесан. 6 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в результате тяжелого ДТП на автодороге Гянджа-Дашкесан.

Как сообщает западное бюро Report, это житель Дашкесанского района Рамиль Агиль оглу Ахмедов 1983 г.р., Хайям Панах оглу Мамедов 1975 г.р., житель села Алескерли Тертерского района Нариман Мугай оглу Алекперов 1976 г.р. и его земляк Хайям Узеир оглу Сарыев 1989 г.р.

Р.Ахмедов и Х.Мамедов - водители столкнувшихся автомобилей.

По предварительной информации, после столкновения на территории села Баян Дашкесанского района с "Нивой" автомобиль марки "Mercedes" выехал с дороги и врезался в скалистое место на обочине дороги.

По факту ведется расследование.

***16:41

Дашкесан. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован на автомобильной дороге Гянджа-Дашкесан.

На территории Дашкесанского района столкнулись автомобиль марки "Нива" и "Mercedes" с государственным регистрационным знаком 10-ZN-787. В результате пострадали оба водителя и находившиеся в автомобиле пассажиры.

По факту ведется расследование.