Стали известны имена пострадавших в ДТП в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Агстафа. 6 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в дорожной аварии в Агстафинском районе.

Как сообщает западное бюро Report, в результате аварии пострадали Сархан Хаким оглу Масиев 1988 г.р. и Шовгу Совет оглу Аббасов 1971 г.р.

***13:42

В Агстафинском районе произошла дорожная авария.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП зарегистрировано на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающем по территории агстафинского села Гырлы.

Так, столкнулись легковые автомобили марки "ВАЗ" и Toyota Prado. В результате аварии оба водителя и несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Агстафинскую центральную районную больницу.

Согласно информации, причиной аварии стало то, что водитель Toyota уснул за рулем. В результате автомобиль врезался в "ВАЗ". От удара легковушка отлетела на обочину и несколько раз перевернулась.

По факту ведется расследование.