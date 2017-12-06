Стали известны имена пострадавших в ДТП в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Агстафа. 6 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в дорожной аварии в Агстафинском районе.
Как сообщает западное бюро Report, в результате аварии пострадали Сархан Хаким оглу Масиев 1988 г.р. и Шовгу Совет оглу Аббасов 1971 г.р.
***13:42
В Агстафинском районе произошла дорожная авария.
Как сообщает западное бюро Report, ДТП зарегистрировано на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающем по территории агстафинского села Гырлы.
Так, столкнулись легковые автомобили марки "ВАЗ" и Toyota Prado. В результате аварии оба водителя и несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Агстафинскую центральную районную больницу.
Согласно информации, причиной аварии стало то, что водитель Toyota уснул за рулем. В результате автомобиль врезался в "ВАЗ". От удара легковушка отлетела на обочину и несколько раз перевернулась.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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