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    Стали известны имена пострадавших в ДТП на трассе Баку-Газах

    Шамкир. 28 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в результате ДТП в Шамкирском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, установлена личность пострадавших во время столкновения автомобиля марки Hyndai с грузовым автомобилем марки Ford на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающем по территории села Мухтария Шамкирского района. Это водитель Hyndai житель Газахского района Фадаи Баннаев 1976 г.р. и пассажиры Махбуба Мамедова, Гюльтекин Абдуллаева. Все они были помещены в Шамкирскую районную центральную больницу. По информации, их состояние оценивается как среднетяжелое.

    В аварии также пострадал водитель автомобиля Ford житель Шамкирского района Эльвин Сулейманов 1987 г.р. Однако сообщается, что его состояние удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

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