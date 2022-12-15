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Стали известны имена погибших в ДТП на трассе Баку-Губа

Стали известны имена погибших в ДТП на трассе Баку-Губа Стали известны имена погибших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, произошедшем сегодня утром на трассе Баку-Губа в Сиязанском районе.
Происшествия
15 декабря 2022 г. 16:01
Стали известны имена погибших в ДТП на трассе Баку-Губа

Стали известны имена погибших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, произошедшем сегодня утром на трассе Баку-Губа в Сиязанском районе.

Как передает северное бюро Report, это:

1. Мамедов Камран Мамедшах оглу (1976 года рождения)

2. житель Астаринского района Ахмедов Эльмеддин Осман оглу (1982 г.р.)

3. житель Ясамальского района Мусаев Вугар Тархан оглу (1980 г.р.)

4. житель Гарадагского района Балакишиев Акиф Юсиф оглу (1979 г.р.)

5. житель Ярдымлинского района Губадбейли Насими Алимухтар оглу (1977 г.р.)

6. Гулиев Эмин Рамиз оглу (1992 г.р.)

Тела погибших отправлены на экспертизу в сумгайытское бюро Объединения по судебно-медицинской экспертизе и патологической анатомии Минздрава.

Получивший ранения водитель грузовика Атаев Эльчин Ариф оглу (1992 года рождения) продолжает лечение в Центре диагностики.

Отметим, что авария произошла примерно в 10 часов утра на трассе Баку-Губа. Микроавтобус марки Mercedes Viano с госномерами10-VE-933, управляемый Губадбейлиевым Насими Алимухтар оглу, столкнулся с грузовиком марки DAF (TIR) с госномерами 99-BG-262, за рулем которого находился Гейчалиев Шаиг Мамед оглу. В результате водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров погибли на месте происшествия.

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