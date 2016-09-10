Стали известны имена погибших и раненых в ДТП в Лянкяране - ФОТО - СПИСОК

Лянкяран. 10 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и раненых в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Лянкяранском районе.

Как сообщает южное бюро Report, в результате аварии погибли 5 человек, еще пятеро были ранены.

Четверо погибших были доставлены в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Погибшие - водитель Бахтияр Гулиев, пассажиры Азиза Гулиева, Бахар Багирова, Назиля Сейфуллаева, Рейхан Махмудова (скончалась в больнице).

Раненые госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Раненые - Эльшан Агазаде, Акиф Нуриев, Эльвин Мирзазаде.

Имена двоих раненых пока не установлены.

Отметим, что авария произошла сегодня утром на территории села Болади Лянкяранского района. Столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2106" и "Mercedes". Точные причины аварии будут установлены после заключения автотехнической экспертизы.

По факту проводится расследование в Лянкяранском городском районном отделении полиции.