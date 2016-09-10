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    Стали известны имена погибших и раненых в ДТП в Лянкяране - ФОТО - СПИСОК

    Точные причины аварии будут установлены после заключения автотехнической экспертизы

    Лянкяран. 10 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и раненых в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Лянкяранском районе.

    Как сообщает южное бюро Report, в результате аварии погибли 5 человек, еще пятеро были ранены. 

    Четверо погибших были доставлены в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    Погибшие - водитель Бахтияр Гулиев, пассажиры Азиза Гулиева, Бахар Багирова, Назиля Сейфуллаева, Рейхан Махмудова (скончалась в больнице).

    Раненые госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. 

    Раненые - Эльшан Агазаде, Акиф Нуриев, Эльвин Мирзазаде. 

    Имена двоих раненых пока не установлены. 

    Отметим, что авария произошла сегодня утром на территории села Болади Лянкяранского района. Столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2106" и "Mercedes". Точные причины аварии будут установлены после заключения автотехнической экспертизы.

    По факту проводится расследование в Лянкяранском городском районном отделении полиции.

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