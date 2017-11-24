Стали известны имена погибших и раненых при ДТП с участием сотрудников Госагентства

Агдаш. 24 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших и раненых при ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, потеряв управление за рулем Hyundai Tucson с государственным регистрационным номером 90-KO-511, водитель перевернул автомобиль. В результате погибла пассажирка, жительница Наримановского района Баку Ругийя Ахмед гызы Мамедова 1978 г.р.

Водитель автомобиля - житель Низаминского района города Баку Сеймур Фируддин оглу Ибрагимов 1987 г.р. и его пассажиры - житель Ясамальского района Баку Ниджат Гувветали оглу Ширинов 1991 г.р. и жительница города Хырдалан Гатиба Зафар гызы Ягубова 1972 г.р. получили травмы различной степени тяжести.

Лечение двух пострадавших на данный момент продолжается в Мингячевирской центральной городской больнице, а Г.Ягубова находится в Международной больнице города Гянджа.

Отметим, что попавшие в аварию являются экспертами Госагентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабмине.

По факту ведется расследование.