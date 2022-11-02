Стали известны имена подавших апелляцию 11 обвиняемых по "Тертерскому делу"

Стали известны имена обвиняемых и осужденных по "Тертерскому делу" 11 человек, апелляционная жалоба которых будет рассмотрена сегодня.

Стали известны имена обвиняемых и осужденных по "Тертерскому делу" 11 человек, апелляционная жалоба которых будет рассмотрена сегодня.

Как сообщает западное бюро Report, это капитан Рауф Оруджев, старший лейтенант Султан Зейдуллаев, прапорщик Эмин Адилзаде, лейтенант Натиг Алиев, младший сержант Ализамин Гулиев, солдаты Туран Ибрагимли, Мушфиг Ахмедли, Меджид Гасымов, Фаиг Ахмедов, Мирпаша Мехтиев и Атабек Рагимов.

Сегодня в Гянджинском апелляционном суде под председательством судьи Тейюба Мухтарова начнется судебное заседание по апелляционной жалобе указанных лиц.

Отметим, что пленум Верховного суда отменил кассационное решение в отношении 18 человек, проходящих по "Тертерскому делу" и направил его на рассмотрение в Апелляционный суд.

В мае-июне 2017 года некоторые военнослужащие, несшие службу в воинских частях Министерства обороны Азербайджана, расположенных в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, вопреки требованиям Уголовно-процессуального законодательства и, не имея соответствующих полномочий, привлекли к допросу военнослужащих и подвергли их пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, что повлекло за собой смерть потерпевших и другие тяжелые последствия.

В связи с этими фактами в Военной прокуратуре Азербайджана были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.