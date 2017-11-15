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    Стали известны имена паломников, пострадавших в результате аварии в Билясуваре - ФОТО

    Пострадавшие были доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу© Report

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена паломников, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Билясуварском районе.

    Как сообщает аранское бюро Report, в результате инцидента пострадали жительница поселка Джорат города Сумгайыт Гюльхатун Этибар гызы Алиева 1987 г.р., жительница города Гянджа Егяна Наби гызы Гурбанова 1972 г.р..

    Г.Алиева получила травму спины, а Е.Гурбанова - черепно-мозговую травму.

    Отметим, что сегодня утром на участке дороги Алят-Астара, пролегающем по территории Билясуварского района, произошло ДТП. Автомобиль марки Hyundan-Tucson врезался в заднее колесо перевозившего паломников автобуса. В результате происшествия пострадали двое паломников. Раненые были доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу.

    В результате аварии часть трассы Алят-Астара была закрыта.

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