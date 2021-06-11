О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стали известны имена еще 23 армян, воевавших в составе террористических формирований

Стали известны имена еще 23 армян, воевавших в составе террористических формирований Обнародованы имена еще 23 человек, воевавших в составе армянских вооруженных террористических формирований на территории Азербайджана.
Происшествия
11 июня 2021 г. 11:45
Стали известны имена еще 23 армян, воевавших в составе террористических формирований

Обнародованы имена еще 23 человек, воевавших в составе армянских вооруженных террористических формирований на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, уголовное дело в отношении них будет рассмотрено в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

На скамье подсудимых - Астанян Егиш Оганесович, Арамян Карен Арменович, Авакян Тигран Маникович, Геворкян Григор Геворгиевич, Манукян Овсеп Робертович, Мартиросян Геворг Самвелович, Геворкян Роберт Овикович, Аветисян Вагаршаг Ашотович, Акопян Володя Гагикович, Сукиасян Андраник Срапович, Манукян Андраник Тигранович, Сагателян Григор Сейранович и Гирагусян Эдуард Арменович. Дело будет вестись под председательством судьи Фаига Ганиева.

Уголовное дело в отношении Голояна Гургена Ованесовича, Тадевосяна Хайра Сережевича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахида Эдиковича, Диланяна Армана Вазгеновича, Мартояна Манука Ованесовича, Амбарданяна Мелца Карапетовича, Григоряна Феликса Аршаковича будет рассмотрено под председательством судьи Азада Меджидова.

Время проведения подготовительного заседания суда пока неизвестно.

Предварительное следствие по делу обезоруженных в результате антитеррористической операции 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных группировок, которые, незаконно проникнув на территорию Азербайджанской Республики тайными путями и заняв позиции в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, совершили террористическо-провокационные и другие преступные действия в отношении военнослужащих Азербайджанской армии и гражданских лиц, велось в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности.

В результате проведенного расследования выяснилось, что группа лиц, состоящих из граждан Республики Армения, создала незаконные вооруженные формирования. 26-27 ноября 2020 года они в составе организованной группы незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики и совершили взрывы, пожары и другие террористические действия.

Ранее общественность была проинформирована о том, что расследование уголовного дела в отношении 14 членов, а затем 13 членов этой вооруженной группировки завершено и вместе с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения.

В настоящее время в связи с перечисленными фактами уголовное дело в отношении еще 26 членов незаконного вооруженного формирования - Микаэляна Андраника Вазгеновича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Карапетяна Рафика Робертовича и других обвиняемых по статьям 214.2.1, 214.2.3, 228.3, 279.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики вместе с обвинительным актом, утвержденным заместителем генпрокурора Азербайджанской Республики, направлено в суд для рассмотрения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Terrorçu silahlı birləşmənin tərkibində döyüşən daha 23 nəfərin adı məlum olub

Самое важное

В этом году в школах прозвучит Последний звонок - ОФИЦИАЛЬНО
В этом году в школах прозвучит "Последний звонок" - ОФИЦИАЛЬНО
10 июня 2021 г. 20:14
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
10 июня 2021 г. 19:16
В Азербайджане скончался председатель суда
В Азербайджане скончался председатель суда
10 июня 2021 г. 13:06
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Эрдоган: Мы совершим семейную поездку в Шушу - ВИДЕО
Эрдоган: Мы совершим семейную поездку в Шушу - ВИДЕО
9 июня 2021 г. 15:08
Потерпевший: Сейчас эти палачи Шушинской тюрьмы строят из себя угнетенных
Потерпевший: Сейчас эти палачи Шушинской тюрьмы строят из себя угнетенных
9 июня 2021 г. 14:50
Обсужден вопрос участия Израиля в разминировании территорий Азербайджана
Обсужден вопрос участия Израиля в разминировании территорий Азербайджана
9 июня 2021 г. 13:47
На суде армянских преступников допрошены потерпевшие - ОБНОВЛЕНО
ФотоНа суде армянских преступников допрошены потерпевшие - ОБНОВЛЕНО
9 июня 2021 г. 13:25
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi