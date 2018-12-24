Стали известны имена еще 20 человек, обвиняемых вместе с Джахангиром Гаджиевым и бывшим депутатом - СПИСОК

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны имена еще 20 человек, обвиняемых в присвоении, наряду с экс-председателем Правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангиром Гаджиевым и бывшим депутатом Дуньямином Халиловым.

Как сообщает Report, кроме указанных лиц, обвинение в присвоении выдвинуто против Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдульгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Хейбетова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Исмаила Хидаят-заде, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова.

Уголовное дело будет рассмотрено в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаика Ганиева.

Отметим, что по официальным данным, в результате проведенного следствия возникли подозрения, что на основе поручений председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева в 2001-2015 годы были проведены незаконные вексельные операции на сумму 3,4 млрд долларов и 987 млн евро.

У следствия возникли основательные подозрения в том, что в результате незаконных операций Дж.Гаджиева, его знакомого Дуньямина Халилова и еще 20 людей, была присвоена преступным путем сумма в размере 4,7 млрд манатов, тем самым был нанесен большой ущерб ОАО "Международный банк Азербайджана".

Напомним, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет лишения свободы.