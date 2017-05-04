Стали известны имена 4 пострадавших в ДПТ в Гяндже - СПИСОК

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Гянджа. 4 мая. REPORT.AZ/ Стали известны имена четверых пострадавших в тяжелом ДПТ в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2107", управляемый жителем Гянджи Амином Нусрат оглу Алиевым 1983 г.р., столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-21011", за рулем которого находился житель Дашкесанского района Иса Али оглу Вердиев 1972 г.р. В результате четверо получили ранения. Трое из них госпитализированы в больницу скорой помощи Гянджи, еще один доставлен в частную клинику в Гяндже ввиду тяжелого состояния.

Пострадавшие:

Житель Дашкесанского района Иса Али оглу Вердиев 1972 г.р.;

Житель Гянджи Амин Нусрат оглу Алиев 1983 г.р.;

Житель Дашкесанского района Ильгар Мухаммед оглу Вердиев 1979 г.р.;

Житель Дашкесанского района Горхмаз Хасмамед оглу Салманов 1978 г.р.

Причины ДТП расследуются.