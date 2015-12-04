Стали известны имена большинства задержанных в Нардаране - СПИСОК

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны имена большинства лиц, задержанных в Нардаране в ходе проведенных полицией операций 26 ноября, 1 и 2 декабря.

Как сообщает Report, это председатель "Движения мусульманского единства" Багиров Талех Камиль оглу, Джабраилов Расим Мирзабала оглу, Гусейнов Аббас Мамедбагир оглу, Худавердиев Ибрагим Магомед оглу, Исмаилов Агиль Азер оглу, Исмаилов Этибар Расим оглу, Тагизаде Аббас Хафиз оглу, Гулиев Аббас Абдульрахман оглу, Буниятов Расим Сарвер оглу, Нуриев Али Хасрет оглу, Велиев Алибала Джавад оглу, Джаббаров Джаббар Амирхан оглу, Ярыев Рамин Магеррам оглу, Агаев Эльмар Сейдамир оглу, Буниятов Эльдар Алиага оглу, Шахбазов Атабала Шахбаз оглу, Бабаев Раджи Аббасали оглу, Гусейнов Али Гумат оглу и Гулиев Мехман Абульфаз оглу.

В отношении каждого задержанного избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что в ходе операций в Нардаране были задержаны 32 человека.