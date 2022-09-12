Стали известны имена азербайджанцев, пострадавших в вооруженной перестрелке в Стамбуле

В торговом центре Vadi Istanbul, расположенном в районе Стамбула Сарыер, около 20:00 вечера по местному времени в результате вооруженной перестрелки между неизвестными группами были ранены 6 человек, в том числе четверо азербайджанцев

В торговом центре Vadi Istanbul, расположенном в районе Стамбула Сарыер, около 20:00 вечера по местному времени в результате вооруженной перестрелки между неизвестными группами были ранены 6 человек, в том числе четверо азербайджанцев.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.

Ранения получили Ракиф Алиев, Махредж Керимов, Азер Аманов и Гулам Ибрагимов.

В настоящее время они проходят лечение в исследовательской больнице Etfal в Сейрантепе Хамидие.

Причины инцидента расследуются соответствующими органами.