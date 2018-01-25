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    Стали известны имена азербайджанцев, находившихся на борту пропавшего в Японском море российского судна - СПИСОК

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Стали известны имена азербайджанцев, находившихся на борту пропавшего в Японском море российского судна "Восток". 

    Как сообщает Report,  по предварительным данным среди членов экипажа пропавшего судна двое азербайджанцев - матрос Мубариз Гусейнов 1972 года рождения и матрос Руслан Ализаде 1991 года рождения. 

    Остальные члены экипажа, в основном, жители Невельского района Сахалинской области России.

    Напомним, что у берегов Приморского края в Японском море пропало без вести рыболовецкое судно "Восток", принадлежащее России. На судне находилась команда из 21 человека – граждан России, Азербайджана, Украины и Молдовы.

    К поискам судна привлечены лайнер "Be-200", вертолет "Mи-8", катер береговой контроля Службы береговой охраны и судно со спасателями.

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