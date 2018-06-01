Стали известны имена 17 лиц, пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса Тбилиси-Баку - ОБНОВЛЕНО - 3

Гаджигабул. 1 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена 17 лиц, пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса Тбилиси-Баку.
Как сообщает аранское бюро Report, все они граждане Грузии.
Предлагаем список пострадавших лиц:
1. Гванджа Макхабелли - 2000 г.р.
2. Орбалишвили Петри Гадирович, водитель - 1971 г.р.
3. Анна Гавуашвили - 1983 г.р.
4. Тамар Окронидзе - 1972 г.р.
5. Георгий Окронидзе - сын Тамар Окронидзе
6. Мариам Датвиашвили - 1995 г.р.
7. Мурия Шушашин - 2002 г.р.
8. Тиматин Докашвили - 1976 г.р.
9. Куридзе Годередзе - 1991 г.р.
10. Эка Телберашвили - 1976 г.р.
11. Вано Блуашвили - 2000 г.р.
12. Никтло Ловжанидзе - 1975 г.р.
13. Мария Ловжанидзе - 2000 г.р.
14. Гули Шатанашвили - 1964 г.р.
15. Вахтанг Датвирили - 2000 г.р.
16. Тамта Шатаняшвили - 2000 г.р.
17. София Исковерадзе - 1988 г.р.
В Ширванскую городскую больницу доставлены еще двое пострадавших.
*** 14:30
Гаджигабул. 1 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена шестерых пострадавших пассажиров автобуса, следовавшего рейсом Тбилиси-Баку.
Как сообщает аранское бюро Report, водитель пассажирского автобуса гражданин Грузии Орбалишвили Петри Гадирович 1971 г.р. потерял управление за рулем и столкнулся с "КамАЗом".
В результате ДТП водитель Петри Орбалишвили и находившиеся в автобусе пассажиры - Гванджа Макхабелли 2000 г.р., Анна Гавуашвили, Тамар Окронидзе, Георгий Окронидзе и Мариам Датвиашвили получили травмы различной степени тяжести.
*** 13:42
Гаджигабул. 1 июня. REPORT.AZ/ Столкнувшийся в Гаджигабульском районе с "КамАЗом" пассажирский автобус следовал по маршруту Баку-Тбилиси.
Как сообщает местное бюро Report, на место происшествия привлечены сотрудники станций скорой неотложной помощи Гаджигабульского района и города Ширван.
По предварительной информации, 14 пострадавших доставлены в Ширванскую центральную районную больницу. Другие раненые помещены в Гаджигабульскую центральную районную больницу.
Отмечается, что в результате ДТП пострадали около 30 человек, состояние двух из которых тяжелое. Травмы остальных не представляют угрозы для жизни.
*** 12:48
Гаджигабул. 1 июня. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле перевернулся пассажирский автобус.
Как сообщает местное бюро Report, авария произошла на пролегающем через территорию поселка Атбулаг отрезке дороги Баку-Газах.
Столкнувшийся с грузовиком пассажирский автобус перевернулся. Есть пострадавшие.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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