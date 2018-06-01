Стали известны имена 17 лиц, пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса Тбилиси-Баку - ОБНОВЛЕНО - 3

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Гаджигабул. 1 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена 17 лиц, пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса Тбилиси-Баку.

Как сообщает аранское бюро Report, все они граждане Грузии.

Предлагаем список пострадавших лиц:

1. Гванджа Макхабелли - 2000 г.р.

2. Орбалишвили Петри Гадирович, водитель - 1971 г.р.

3. Анна Гавуашвили - 1983 г.р.

4. Тамар Окронидзе - 1972 г.р.

5. Георгий Окронидзе - сын Тамар Окронидзе

6. Мариам Датвиашвили - 1995 г.р.

7. Мурия Шушашин - 2002 г.р.

8. Тиматин Докашвили - 1976 г.р.

9. Куридзе Годередзе - 1991 г.р.

10. Эка Телберашвили - 1976 г.р.

11. Вано Блуашвили - 2000 г.р.

12. Никтло Ловжанидзе - 1975 г.р.

13. Мария Ловжанидзе - 2000 г.р.

14. Гули Шатанашвили - 1964 г.р.

15. Вахтанг Датвирили - 2000 г.р.

16. Тамта Шатаняшвили - 2000 г.р.

17. София Исковерадзе - 1988 г.р.

В Ширванскую городскую больницу доставлены еще двое пострадавших.

*** 14:30

Гаджигабул. 1 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена шестерых пострадавших пассажиров автобуса, следовавшего рейсом Тбилиси-Баку.

Как сообщает аранское бюро Report, водитель пассажирского автобуса гражданин Грузии Орбалишвили Петри Гадирович 1971 г.р. потерял управление за рулем и столкнулся с "КамАЗом".

В результате ДТП водитель Петри Орбалишвили и находившиеся в автобусе пассажиры - Гванджа Макхабелли 2000 г.р., Анна Гавуашвили, Тамар Окронидзе, Георгий Окронидзе и Мариам Датвиашвили получили травмы различной степени тяжести.

*** 13:42

Гаджигабул. 1 июня. REPORT.AZ/ Столкнувшийся в Гаджигабульском районе с "КамАЗом" пассажирский автобус следовал по маршруту Баку-Тбилиси.

Как сообщает местное бюро Report, на место происшествия привлечены сотрудники станций скорой неотложной помощи Гаджигабульского района и города Ширван.

По предварительной информации, 14 пострадавших доставлены в Ширванскую центральную районную больницу. Другие раненые помещены в Гаджигабульскую центральную районную больницу.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали около 30 человек, состояние двух из которых тяжелое. Травмы остальных не представляют угрозы для жизни.

*** 12:48

Гаджигабул. 1 июня. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле перевернулся пассажирский автобус.

Как сообщает местное бюро Report, авария произошла на пролегающем через территорию поселка Атбулаг отрезке дороги Баку-Газах.

Столкнувшийся с грузовиком пассажирский автобус перевернулся. Есть пострадавшие.

По факту ведется расследование.