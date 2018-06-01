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    Стали известны имена 17 лиц, пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса Тбилиси-Баку - ОБНОВЛЕНО - 3

    Состояние двух человек тяжелое© Report

    Гаджигабул. 1 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена 17 лиц, пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса Тбилиси-Баку.

    Как сообщает аранское бюро Report, все они граждане Грузии.

    Предлагаем список пострадавших лиц:

    1. Гванджа Макхабелли - 2000 г.р.

    2. Орбалишвили Петри Гадирович, водитель - 1971 г.р.

    3. Анна Гавуашвили - 1983 г.р.

    4. Тамар Окронидзе - 1972 г.р.

    5. Георгий Окронидзе - сын Тамар Окронидзе

    6. Мариам Датвиашвили - 1995 г.р.

    7. Мурия Шушашин - 2002 г.р.

    8. Тиматин Докашвили - 1976 г.р.

    9. Куридзе Годередзе - 1991 г.р.

    10. Эка Телберашвили - 1976 г.р.

    11. Вано Блуашвили - 2000 г.р.

    12. Никтло Ловжанидзе - 1975 г.р.

    13. Мария Ловжанидзе - 2000 г.р.

    14. Гули Шатанашвили - 1964 г.р.

    15. Вахтанг Датвирили - 2000 г.р.

    16. Тамта Шатаняшвили - 2000 г.р.

    17. София Исковерадзе - 1988 г.р.

    В Ширванскую городскую больницу доставлены еще двое пострадавших.

    *** 14:30

    Гаджигабул. 1 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена шестерых пострадавших пассажиров автобуса, следовавшего рейсом Тбилиси-Баку.

    Как сообщает аранское бюро Report, водитель пассажирского автобуса гражданин Грузии Орбалишвили Петри Гадирович 1971 г.р. потерял управление за рулем и столкнулся с "КамАЗом".

    В результате ДТП водитель Петри Орбалишвили и находившиеся в автобусе пассажиры - Гванджа Макхабелли 2000 г.р., Анна Гавуашвили, Тамар Окронидзе, Георгий Окронидзе и Мариам Датвиашвили получили травмы различной степени тяжести.

    *** 13:42 

    Гаджигабул. 1 июня. REPORT.AZ/ Столкнувшийся в Гаджигабульском районе с "КамАЗом" пассажирский автобус следовал по маршруту Баку-Тбилиси.

    Как сообщает местное бюро Report, на место происшествия привлечены сотрудники станций скорой неотложной помощи Гаджигабульского района и города Ширван.

    По предварительной информации, 14 пострадавших доставлены в Ширванскую центральную районную больницу. Другие раненые помещены в Гаджигабульскую центральную районную больницу.

    Отмечается, что в результате ДТП пострадали около 30 человек, состояние двух из которых тяжелое. Травмы остальных не представляют угрозы для жизни.

    *** 12:48

    Гаджигабул. 1 июня. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле перевернулся пассажирский автобус. 

    Как сообщает местное бюро Report, авария произошла на пролегающем через территорию поселка Атбулаг отрезке дороги Баку-Газах. 

    Столкнувшийся с грузовиком пассажирский автобус перевернулся. Есть пострадавшие. 

    По факту ведется расследование. 

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