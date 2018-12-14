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    Стали известны детали убийства женщины со стороны супруга в Евлахе

    Евлах. 14 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны детали убийства женщины со стороны супруга в Евлахе. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Мейвечилик. 

    Житель районного села Неметабад 30-летний Садай Садыгов нанес на глазах у родных ножевые ранения своей супруге 29-летней Вафе Абышовой. 

    Хотя тяжелораненая женщина и убежала в дом дяди, из-за потери крови она скончалась. 

    За несколько дней до инцидента, между супругами произошел спор. 

    По словам матери Вафы Абышовой Сарай Абышовой, муж дочери часто избивал В.Абышову и по этой причине она прибежала в отцовский дом.  

    Сарай Абышова заявила, что причиной последнего конфликта стала продажа Садаем Садыговым принадлежащего семье мелкого рогатого скота. 

    Отметим, что у убитой остались два сына. Совершивший преступление Садай Садыгов задержан полицией. 

    По факту в Евлахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, расследования продолжаются. 

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