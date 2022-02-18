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Стали известны детали убийства в Ширване

Стали известны детали убийства в Ширване МВД выразило отношение к убийству в Ширване.
Происшествия
18 февраля 2022 г. 23:40
Стали известны детали убийства в Ширване

МВД выразило отношение к убийству в Ширване.

В ответ на запрос Report глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что сегодня около 18 часов житель Ширвана Эльнур Абиев, ранее трижды судимый, в результате семейного спора открыл стрельбу из двуствольного охотничьего ружья и тяжело ранил свою жену, Хаялу Абиеву.

«Раненая доставлена в больницу. Несмотря на усилия врачей, она скончался в больнице. Совершивший преступление Эльнур Абиев скрылся с места происшествия, забрав с собой огнестрельное оружие. В результате операции, проведенной Ширванским городским отделом полиции, было установлено место, где он скрылся (дом его отца).

Э.Абиева неоднократно был предупрежден, чтобы сдался и передал оружие. Однако он решительно отказался и один раз выстрелил в направлении полиции.

В таком случае сотрудники полиции были вынуждены применить служебное оружие и нейтрализовали его выстрелами в колени», - заявил Э.Захидов.

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Версия на азербайджанском языке Şirvanda baş verən qətlin təfərrüatı məlum olub

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