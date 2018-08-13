Стали известны детали убийства в Шабране - ОБНОВЛЕНО

13 августа, 2018 14:07

Шабран. 13 августа. REPORT.AZ/ Стали известны детали убийства в Шабранском районе. Как сообщает северное бюро Report, Вусал Гаджиев 1980 г.р. на почве ревности убил земляка Руслана Гаджиева 1982 г.р. Придя домой, В.Гаджиев увидел во дворе Р.Гаджиева. Приревновав земляка к супруге, В.Гаджиев нанес Р.Гаджиеву многочисленные ножевые ранения. Р.Гаджиев скончался на месте. В.Гаджиев задержан полицией. По факту в Шабранской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование. *** 12:35 В Шабранском районе убит 36-летний мужчина. Как сообщает северное бюро Report, Руслан Гаджиев 1982 г.р. скончался от полученных многочисленных ранений. По предварительной версии, убийство было совершено Вусалом Гаджиевым 1980 г.р. По факту в Шабранской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

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