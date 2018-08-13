Стали известны детали убийства в Шабране - ОБНОВЛЕНО

Шабран. 13 августа. REPORT.AZ/ Стали известны детали убийства в Шабранском районе.
Как сообщает северное бюро Report, Вусал Гаджиев 1980 г.р. на почве ревности убил земляка Руслана Гаджиева 1982 г.р.
Придя домой, В.Гаджиев увидел во дворе Р.Гаджиева.
Приревновав земляка к супруге, В.Гаджиев нанес Р.Гаджиеву многочисленные ножевые ранения. Р.Гаджиев скончался на месте.
В.Гаджиев задержан полицией.
По факту в Шабранской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
*** 12:35
В Шабранском районе убит 36-летний мужчина.
Как сообщает северное бюро Report, Руслан Гаджиев 1982 г.р. скончался от полученных многочисленных ранений.
По предварительной версии, убийство было совершено Вусалом Гаджиевым 1980 г.р.
По факту в Шабранской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
Valeh DadaşovАвтор новости
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