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    Стали известны детали убийства в Шабране - ОБНОВЛЕНО

    Шабран. 13 августа. REPORT.AZ/ Стали известны детали убийства в Шабранском районе.

    Как сообщает северное бюро Report, Вусал Гаджиев 1980 г.р. на почве ревности убил земляка Руслана Гаджиева 1982 г.р.

    Придя домой, В.Гаджиев увидел во дворе Р.Гаджиева.

    Приревновав земляка к супруге, В.Гаджиев нанес Р.Гаджиеву многочисленные ножевые ранения. Р.Гаджиев скончался на месте.

    В.Гаджиев задержан полицией.

    По факту в Шабранской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    *** 12:35

    В Шабранском районе убит 36-летний мужчина. 

    Как сообщает северное бюро Report, Руслан Гаджиев 1982 г.р. скончался от полученных многочисленных ранений.

    По предварительной версии, убийство было совершено Вусалом Гаджиевым 1980 г.р.

    По факту в Шабранской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело. 

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