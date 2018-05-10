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    Стали известны детали убийства в Гёйгёле матери трех детей

    Гёйгёль. 10 мая. REPORT.AZ/ Стали известны детали убийства в Гёйгёле женщины, которую убил муж. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории под названием круг "Гаджимелик". 

    Фирудин Алескеров 1967 г.р. вышел из дома вместе с супругой Лалезар Абдуллаевой 1973 г.р. По дороге в Шамкирский район, где они работали, между ними возник спор. Женщина пожаловалась, что устает на работе в хозяйстве в Шамкирском районе. Супруги ежедневно ездили работать в Шамкир, чтобы погасить задолженность банку. 

    По предварительной версии, в этот день по дороге в Шамкир женщина заявила, что не хочет больше работать. На этой почве супруги поспорили, и Ф.Алескеров нанес женщине многочисленные смертельные ножевые ранения и скрылся с места преступления. 

    По информации, он скрывается в поселке Муровдаг. 

    Отметим, что у супругов трое детей. 

    Факт расследуется Гёйгёльской районной прокуратурой.  

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