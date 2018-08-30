Стали известны детали суицида возлюбленных в Габале

Габала. 30 августа. REPORT.AZ/ Стали известны детали суицида возлюбленных в Габалинском районе.

Как сообщает ширванское бюро Report, 28 августа были обнаружены тела местного жителя 23-летнего Эльчина Мирсахибли и 34-летней Гюнель Дадашевой.

Как заявили региональному корреспонденту Report местные жители, проживающие по соседству Э.Мирсахибли и Г.Дадашева были возлюбленными и хотели пожениться.

Однако родители Э.Мирсахибли были против. Предположительно, они решили покончить с собой по этой причине.

В день совершения суицида Э.Мирсахибли пришел в дом, где проживала Г.Дадашева. Сначала он убил женщину путем повешения в пристройке во дворе, а затем повесился сам рядом с любимой.

Г.Дадашева ранее была замужем и у нее 7-летний сын.

По факту в Габалинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.