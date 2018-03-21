Стали известны детали о 30-летнем мужчине, который пострадал в Туфандаге - ОБНОВЛЕНО

Сумгайыт. 21 марта. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали о 30-летнем мужчине, который пострадал на территории комплекса отдыха Туфандаг.
Как передает Report, пострадавший Эльвин Искендеров является сотрудником МЧС и получил увечья во время поисково-спасательных работ.
Мужчина получил травмы в области руки и плечи. Также сообщается, что он уже отпущен на амбулаторное лечение.
***17:50
Сумгайыт. 21 марта. REPORT.AZ/ В Туфандаге пострадал 30-летний мужчина.
Как передает Report, житель Сумгайыта Эльвин Хагани оглы Искендеров 1988 г.р. получил увечья при падении в комплексе отдыха Туфандаг в Габалинском районе.
Мужчина был госпитализирован в Сумгайыт.
Факт расследуется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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