Стали известны детали о 30-летнем мужчине, который пострадал в Туфандаге - ОБНОВЛЕНО

Сумгайыт. 21 марта. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали о 30-летнем мужчине, который пострадал на территории комплекса отдыха Туфандаг.

Как передает Report, пострадавший Эльвин Искендеров является сотрудником МЧС и получил увечья во время поисково-спасательных работ.

Мужчина получил травмы в области руки и плечи. Также сообщается, что он уже отпущен на амбулаторное лечение.

***17:50

Сумгайыт. 21 марта. REPORT.AZ/ В Туфандаге пострадал 30-летний мужчина.

Как передает Report, житель Сумгайыта Эльвин Хагани оглы Искендеров 1988 г.р. получил увечья при падении в комплексе отдыха Туфандаг в Габалинском районе.

Мужчина был госпитализирован в Сумгайыт.

Факт расследуется.