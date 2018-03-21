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    Стали известны детали о 30-летнем мужчине, который пострадал в Туфандаге - ОБНОВЛЕНО

    Сумгайыт. 21 марта. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали о 30-летнем мужчине, который  пострадал на территории комплекса отдыха Туфандаг. 

    Как передает Report, пострадавший Эльвин Искендеров является сотрудником МЧС и получил увечья во время поисково-спасательных работ. 

    Мужчина получил травмы в области руки и плечи. Также сообщается, что он уже отпущен на амбулаторное лечение.     

    ***17:50

    Сумгайыт. 21 марта. REPORT.AZ/ В Туфандаге пострадал 30-летний мужчина.

    Как передает Report, житель Сумгайыта Эльвин Хагани оглы Искендеров 1988 г.р. получил увечья при падении в комплексе отдыха Туфандаг в Габалинском районе.

    Мужчина был госпитализирован в Сумгайыт.

    Факт расследуется.

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