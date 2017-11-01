Стали известны детали ареста Мусы Туканова - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны детали ареста зампреда Общественного объединения "Азербайджанское общество глухих" Мусы Туканова.

Как сообщает Report, трое инвалидов обратились с жалобой на М.Туканова в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

В жалобе они отметили, что М.Туканов взял с них деньги. По факту было возбуждено уголовное дело.

Решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

М.Туканов переведен в Бакинский следственный изолятор.

***13:18

Арестован председатель Единой коммунистической партии Азербайджана, зампред Общественного объединения "Азербайджанское общество глухих" Муса Туканов.

Как сообщает Report, в отношении М. Туканова выдвинуто обвинение по статье 311 (получение взятки (пассивное взяточничество)) УК.

Решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Факт подтвердили члены семьи М.Туканова.