Стали известны подробности убийства экс-председателя Товузского райсуда.

По сообщению западного бюро Report, вспыхнула ссора между Фирудином Алекберли и Али Шамиевым. Причиной тому стало негодование Ф.Алекперли в связи с антисанитарией, царящей в ресторане А.Шамиева и тем, что сточные воды из его заведения стекаются в реку.

Как оказалось, Ф.Алекперли неоднократно обращался с жалобами в правоохранительные органы, в том числе в Товузский районный суд. На процессе суд вынес решение в пользу Шамиева. После этого отношения между ними обострились, и они неоднократно спорили. Последняя их встреча выдалась особенно напряженной.

Свидетели их ссоры сообщили местному бюро Report, что Шамиев потребовал от Алекперли больше не изводить его и не строчить жалобы в различные инстанции, на что последний заявил, что не откажется от своего, пока не добьется желаемого. Тогда Шамиев несколько раз выстрелил в Алекперли из пистолета марки "TT". Ф.Алекперли скончался в больнице.

Отметим, что Али Шамиев - известный в районе бизнесмен. Ему принадлежат рестораны, гостиницы и несколько объектов. Генпрокуратура Товузского района возбудила уголовное дело, ведется следствие.