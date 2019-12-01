Стали известны личности пострадавших в тяжелом ДТП в Барде - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

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*** 13:26

Стали известны личности пострадавших в результате аварии в Бардинском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, раненые все жители Бардинского района.

Так, Сархан Аликрам оглы Рамазанов, Эльнур Дамир оглы Гурбанов, Тахира Махьяддин гызы Сулейманова, Эльман Аждар оглы Мамедов, Замина Самед гызы Исмайлова, Ханкиши Эльчин оглы Исмайлов и еще один пострадавший, с травмами различной степени тяжести были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

*** 12:57

В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали семь человек.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории села Ляк.

Так, в результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ", пострадали семь человек.

Раненые с травмами различной степени тяжести были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу.