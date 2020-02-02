Стали известны личности пострадавших в результате аварии в Сальяне - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности пострадавших в результате ДТП в Сальянском районе.

Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован сегодня вечером на новой трассе Алят-Астара, проходящей через село Гырхчираг.

Так, в результате аварии пострадали жительница Баку Сарай Оджаг гызы Гусейнова, 1955 года рождения и проживающий в селе Кюрсянги Сальянского района Натиг Алиман оглы Абышев, 1988 года рождения.

Раненые с различными телесными повреждения доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

*** 21:27

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован сегодня вечером на новой трассе Алят-Астара, проходящей через село Гырхчираг Сальянского района.

Столкнулись автомобили марок “QAZel” и Hyundai. По предварительной информации, есть пострадавшие.

На место происшествия отправлена бригада скорой помощи.

По факту ведется расследование.