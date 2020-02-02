Стали известны личности пострадавших в результате аварии в Сальяне - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности пострадавших в результате ДТП в Сальянском районе.
Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован сегодня вечером на новой трассе Алят-Астара, проходящей через село Гырхчираг.
Так, в результате аварии пострадали жительница Баку Сарай Оджаг гызы Гусейнова, 1955 года рождения и проживающий в селе Кюрсянги Сальянского района Натиг Алиман оглы Абышев, 1988 года рождения.
Раненые с различными телесными повреждения доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
*** 21:27
В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован сегодня вечером на новой трассе Алят-Астара, проходящей через село Гырхчираг Сальянского района.
Столкнулись автомобили марок “QAZel” и Hyundai. По предварительной информации, есть пострадавшие.
На место происшествия отправлена бригада скорой помощи.
По факту ведется расследование.