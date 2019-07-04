Стали известны личности пострадавших в ДТП на западе Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности пострадавших в ДТП в Газахском районе Азербайджана.
Как передаёт западное бюро Report, автомобиль вышел из-под управления и врезался в стену цеха на обочине, в результате чего пострадали 4 человека.
Среди пострадавших жители Газахского района Аллахвердиев Расим Гадир оглу (1985-го года рождения), Мустафаев Парвиз Наби оглу (1985-го года рождения), Ахмедов Эльвин и ещё один человек.
По факту ведётся расследование.
*** 22:39
В Газахском районе Азербайджана произошла дорожная авария, в результате которой пострадали несколько человек.
Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл в селе Чайлы.
Во время дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека.
Раненые были доставлены в Газахский районный лечебно-диагностический центр.
По факту ведётся расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости