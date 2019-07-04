Стали известны личности пострадавших в ДТП на западе Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности пострадавших в ДТП в Газахском районе Азербайджана.

Как передаёт западное бюро Report, автомобиль вышел из-под управления и врезался в стену цеха на обочине, в результате чего пострадали 4 человека.

Среди пострадавших жители Газахского района Аллахвердиев Расим Гадир оглу (1985-го года рождения), Мустафаев Парвиз Наби оглу (1985-го года рождения), Ахмедов Эльвин и ещё один человек.

По факту ведётся расследование.

*** 22:39

В Газахском районе Азербайджана произошла дорожная авария, в результате которой пострадали несколько человек.

Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл в селе Чайлы.

Во время дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека.

Раненые были доставлены в Газахский районный лечебно-диагностический центр.

По факту ведётся расследование.