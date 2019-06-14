Стали известны личностей пострадавших во время ДТП на проспекте Гейдара Алиева. Как передаёт Report, в результате цепной аварии получили травмы различной степени тяжести Хамидова Гултакин Аллахверди кызы 1978 года рождения, Аллахвердиева Айсель Аяз кызы 2001 года рождения, Аллахвердиева Ламан Аллахверди кызы 1980 года рождения и Хасанли Аббас Таги оглы 1995 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы. Хамидова Гултакин получила перелом бедренной кости и направленна в палату. Другие пострадавшие получили травмы грудной клетки и они были выписаны на амбулаторное лечение.