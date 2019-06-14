 Наверх

Стали известны личностей пострадавших во время ДТП на проспекте Гейдара Алиева

Стали известны личностей пострадавших во время ДТП на проспекте Гейдар

Стали известны личностей пострадавших во время ДТП на проспекте Гейдара Алиева. Как передаёт Report, в результате цепной аварии получили травмы различной степени тяжести Хамидова Гултакин Аллахверди кызы 1978 года рождения, Аллахвердиева Айсель Аяз кызы 2001 года рождения, Аллахвердиева Ламан Аллахверди кызы 1980 года рождения и Хасанли Аббас Таги оглы 1995 года рождения. 

Пострадавшие были госпитализированы. Хамидова Гултакин получила перелом бедренной кости и направленна в палату. Другие пострадавшие получили травмы грудной клетки и они были выписаны на амбулаторное лечение.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi