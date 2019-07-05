Стали известны имена 6 раненых в результате аварии в Сабирабаде - ОБНОВЛЕНО

© Report https://report.az/storage/news/5a582e31987e73432c56aafb9b5abb88/b597aae3-646f-47df-b20f-ed4d072eedc2_292.jpg

Стали известны личности пострадавших в результате аварии в Сабирабадском районе. Как сообщает местное бюро Report, они, жители Сабирабадского района: Казимов Лазум Гусейн оглу, 1957 года рождения, Гадиров Самид Ильгар оглы 2002 года рождения, Велиев Дилгам Орудж оглу 1987 года рождения, жители города Ширван, Гараев Рамал Ильхам оглы, 2001 года рождения, Гадиров Рашад Эмин оглы 2005 года рождения, и Бахшиев Илькин Али оглу 1987 года рождения.

Дилгам Велиев находился в тяжелом состоянии и был помещен в реанимационное отделение, а другие пострадавшие были отправлены на амбулаторное лечение после получения первой медицинской помощи. Расследование продолжается.

**22:24

В Сабирабадском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 6 человек. Аранское бюро “Report” сообщает что, инцидент произошел сегодня в вечернее время на территории село Шихсалахли.

По предварительным данным, 6 человек пострадали в результате столкновения автомобиля "ВАЗ-2107" с автомобилем "Газ-31". Один из них, житель села Гарагуней Сабирабадского района, Велиев Дилгам Орудж оглу, 1987 года рождения, получил тяжелые ранения и был доставлен в Ширванскую Городскую Центральную Больницу.

Расследование по факту продолжается.