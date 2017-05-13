Стала известна сумма расходов на агентурную сеть Антитеррористического центра МНБ

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности уголовного дела бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, следствие изучило вопрос расходования средств на агентурную сеть Антитеррористического центра.

Согласно обвинительному акту, как видно из справки о расходовании средств, выделенных центру по статье операционных расходов, по данным финансового управления МНБ, с 2011-го по 2015 годы по 9-й статье, предусмотренной для операционных расходов, Антитеррористическому центру выделено 8 млн 319 тыс. 533 маната, 2 млн 33 тыс. 467 долларов и 450 тыс. 570 евро.

В акте также указано, что по делу о контрразведывательных операциях присвоено 5 млн 148 тыс. 735 манатов и 1 млн 358 тыс. 500 долларов.

Отметим, что Э.Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ начальник Антитеррористического центра министерства генерал-майор Э.Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.