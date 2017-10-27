Стала известна причина задержки в движении поездов, возникшей в бакинском метро

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром в движении поездов Бакинского метрополитена возникли задержки.

Как сообщает Report, поезд, выехавший со станции метро "Дарнагюль" в направлении станции "Ази Асланов", прибыл на станцию "Насими" через 8 минут 26 секунд.

В результате на станциях собралось много людей.

Как заявил Report начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский Метрополитен" Насими Пашаев, утром в принятии поездов на линию возникла проблема и задержки связаны с этим: "То есть мы не могли принять на линию достаточно поездов. После 7:00 движение поездов было полностью восстановлено, но наблюдалась высокая плотность пассажиров. Интервал движения поездов уже полностью восстановлен. На нескольких станциях наблюдается высокая плотность пассажиров. В течение получаса все полностью нормализуется".