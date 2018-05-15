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    Стала известна причина смерти школьника в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

    Билясувар. 15 мая. REPORT.AZ/ Стала известна предварительная причина смерти ученика Алияра Гусейнли в школе в Билясуварском районе.

    Как сообщает аранское бюро Report, мальчик скончался от судорог.

    А.Гусейнли перенес во дворе школы судорогу. Мальчик скончался.

    ***18:07

    Билясувар. 15 мая. REPORT.AZ/ В Билясуварской школе скончался ученик. 

    Как сообщает аранское бюро Report, в полной средней школе села Дёврюшлю скончался житель села Аманкенд, шестиклассник Урфан Алияр оглу Гусейнли 2006 г.р. 

    По информации, мальчик внезапно умер во дворе школы, когда выйдя с последнего урока шел домой. 

    Причина смерти пока неизвестна. Отмечается, что у мальчика до этого происходили судороги. 

    Тело передано в Билясуварское районное отделение Судмедэкспертизы и патологической анатомии. 

    Факт расследуется Билясуварской районной прокуратурой. 

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