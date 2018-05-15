Стала известна причина смерти школьника в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

Билясувар. 15 мая. REPORT.AZ/ Стала известна предварительная причина смерти ученика Алияра Гусейнли в школе в Билясуварском районе.
Как сообщает аранское бюро Report, мальчик скончался от судорог.
А.Гусейнли перенес во дворе школы судорогу. Мальчик скончался.
***18:07
Билясувар. 15 мая. REPORT.AZ/ В Билясуварской школе скончался ученик.
Как сообщает аранское бюро Report, в полной средней школе села Дёврюшлю скончался житель села Аманкенд, шестиклассник Урфан Алияр оглу Гусейнли 2006 г.р.
По информации, мальчик внезапно умер во дворе школы, когда выйдя с последнего урока шел домой.
Причина смерти пока неизвестна. Отмечается, что у мальчика до этого происходили судороги.
Тело передано в Билясуварское районное отделение Судмедэкспертизы и патологической анатомии.
Факт расследуется Билясуварской районной прокуратурой.
Valeh DadaşovАвтор новости
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