Стала известна причина смерти школьника в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

Билясувар. 15 мая. REPORT.AZ/ Стала известна предварительная причина смерти ученика Алияра Гусейнли в школе в Билясуварском районе.

Как сообщает аранское бюро Report, мальчик скончался от судорог.

А.Гусейнли перенес во дворе школы судорогу. Мальчик скончался.

***18:07

Билясувар. 15 мая. REPORT.AZ/ В Билясуварской школе скончался ученик.

Как сообщает аранское бюро Report, в полной средней школе села Дёврюшлю скончался житель села Аманкенд, шестиклассник Урфан Алияр оглу Гусейнли 2006 г.р.

По информации, мальчик внезапно умер во дворе школы, когда выйдя с последнего урока шел домой.

Причина смерти пока неизвестна. Отмечается, что у мальчика до этого происходили судороги.

Тело передано в Билясуварское районное отделение Судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Факт расследуется Билясуварской районной прокуратурой.