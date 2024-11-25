Стала известна причина скопления грузовиков на азербайджано-турецкой границе

15:52

Стала известна причина скопления грузовых транспортных средств на азербайджано-турецкой государственной границе.

В ответ на запрос местного бюро Report в Управлении по связям с общественностью и прессой Государственного таможенного комитета (ГТК) сообщили, что в последние дни на азербайджано-турецкой границе образовалось скопление грузовых транспортных средств, направляющихся в Турцию.

"Причиной этого является внедрение следующего этапа программного обеспечения новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS) на пограничном пункте пропуска "Дилуджу" в Турции. В настоящее время таможенный пост "Седерек" на территории Азербайджана работает в усиленном режиме, и в ближайшие дни будет полностью обеспечен быстрый проезд транспортных средств", - подчеркнули в ведомстве.