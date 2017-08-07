Мингячевир. 7 августа. REPORT.AZ/ Стала известна причина отравления на свадьбе в Мингячевире.

Как сообщает ширванское бюро Report, в числе 10 отравившихся в доме торжеств "Аксарай" в Мингячевире 7 женщин и 3 мужчин. Все они гости со стороны невесты. Сидящие за одним столом гости за несколько дней до свадьбы специально для себя приготовили несколько видов блюд, однако блюда не были помещены в холодильник. По предварительным предположениям, пострадавшие отравились одним из данных блюд.

В связи с инцидентом образцы еды уже отправлены в Баку. Результаты анализов станут известны через несколько дней.