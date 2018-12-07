Стала известна предварительная причина аварии автобуса на трассе Баку-Сумгайыт

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна предварительная причина аварии маршрутного автобуса №119 на трассе Баку-Сумгайыт.

Как передает Report со ссылкой на руководителя пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, по предварительной версии причиной аварии стал легковой автомобиль, неожиданно выехавший перед автобусом.

«На дороге Баку-Сумгайыт в направление круга 20 января в аварию попал автобус с госномерами 10-TG-174, курсирующий по маршруту № 119. Как только поступила информация о происшествии, туда отправились сотрудники агентства. По предварительной версии причиной аварии стал легковой автомобиль, неожиданно выехавший перед автобусом. Как дела обстояли на самом деле, будет известно после расследования соответствующих структур», - отметил он.