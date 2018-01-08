Стала известна личность юноши, совершившего суицид в Бардинском районе - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Стала известна личность юноши, совершившего суицид в Бардинском районе.
Как сообщает карабахское бюро Report, это - житель района Эльвин Самир оглу Сафаров 1995 г.р.
Отмечается, что юноша имел психологические проблемы.
***18:42
Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Бардинском районе юноша покончил с собой.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Алиянлы.
Повесился житель района, имя которого пока не установлено.
Факт расследуется Бардинской районной прокуратурой.
Valeh DadaşovАвтор новости
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