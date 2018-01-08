Стала известна личность юноши, совершившего суицид в Бардинском районе - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Стала известна личность юноши, совершившего суицид в Бардинском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, это - житель района Эльвин Самир оглу Сафаров 1995 г.р.

Отмечается, что юноша имел психологические проблемы.

***18:42

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Бардинском районе юноша покончил с собой.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Алиянлы.

Повесился житель района, имя которого пока не установлено.

Факт расследуется Бардинской районной прокуратурой.