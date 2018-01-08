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    Стала известна личность юноши, совершившего суицид в Бардинском районе - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Стала известна личность юноши, совершившего суицид в Бардинском районе.

    Как сообщает карабахское бюро Report, это - житель района Эльвин Самир оглу Сафаров 1995 г.р.

    Отмечается, что юноша имел психологические проблемы.

    ***18:42

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Бардинском районе юноша покончил с собой.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Алиянлы.

    Повесился житель района, имя которого пока не установлено.

    Факт расследуется Бардинской районной прокуратурой. 

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