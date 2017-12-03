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    Стала известна личность сбитого насмерть пешехода в Мингячевире

    Он был рабочим в пункте приема металлов возле Промышленного Парка Мингячевира© Foto: "Report"

    Мингячевир. 3 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна личность сбитого насмерть пешехода в Мингячевире.

    Как передает ширванское бюро Report, им оказался рабочий пункта приема цветных металлов Маджид Али оглу Мамедов 1961 г.р.

    Он был рабочим в пункте приема металлов возле Промышленного Парка.

    Отметим, что инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева, рядом с Промышленным Парком. Так, автомобиль марки Лифан сбил пешехода. От полученных тяжелых ранений он скончался. 

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