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Мингячевир. 3 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна личность сбитого насмерть пешехода в Мингячевире.

Как передает ширванское бюро Report, им оказался рабочий пункта приема цветных металлов Маджид Али оглу Мамедов 1961 г.р.

Он был рабочим в пункте приема металлов возле Промышленного Парка.

Отметим, что инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева, рядом с Промышленным Парком. Так, автомобиль марки Лифан сбил пешехода. От полученных тяжелых ранений он скончался.