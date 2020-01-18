Стала известна личность пострадавшего пешехода в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Стала известна личность пострадавшего пешехода в Гяндже.
Как передает западное бюро Report, это жительница города 65-летняя Гяндаб Гараева.
Отметим, что Г.Гараева пытавшаяся перейти на противоположную сторону дороги была сбита автомобилем.
По факту ведется расследование.
*** 21:58
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.
Как передает западное бюро Report, пешеход (личность уточняется), пытавшийся перейти на противоположную сторону дороги был сбит автомобилем.
Пострадавшая была госпитализирована с различными телесными повреждениями.
По факту ведется расследование.