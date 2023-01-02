Стала известна личность погибшего при взрыве в жилом доме в Баку

Стала известна личность погибшего при взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Джавадхана в Бинагадинском районе города Баку.

Стала известна личность погибшего при взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Джавадхана в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, во время инцидента погиб полицейский Мухаммед Бабаев.

Погибший работал водителем в одном из полицейских участков.

Отметим, что взрыв произошел сегодня в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Джавадхана в Бинагадинском районе города Баку.

По предварительной информации, в результате утечки бытового газа произошел взрыв в квартире, расположенной на последнем этаже восемнадцатиэтажного здания. Сообщается об одном погибшем и двоих раненых.