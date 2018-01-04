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    Стала известна личность лица, погибшего в результате ДТП в Мингячевире - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование© Foto: Report.az

    Мингячевир. 4 января. REPORT.AZ/ Стала известна личность лица, погибшего в результате ДТП в Мингячевире.

    Как сообщает ширванское бюро Report, это житель города Сарван Гахраман оглу Мустафазаде 2000 г.р.

    ***18:24

    Мингячевир. 4 января. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован на проспекте Гейдара Алиева.

    Автомобиль марки Nissan X-Trail сбил пытавшегося перейти дорогу пешехода 25-30 лет.

    Автомобиль поволок его на несколько метров. Получивший тяжелые травмы пешеход скончался на месте ДТП.

    По факту ведется расследование. 

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