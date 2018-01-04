Стала известна личность лица, погибшего в результате ДТП в Мингячевире - ОБНОВЛЕНО

Мингячевир. 4 января. REPORT.AZ/ Стала известна личность лица, погибшего в результате ДТП в Мингячевире.
Как сообщает ширванское бюро Report, это житель города Сарван Гахраман оглу Мустафазаде 2000 г.р.
***18:24
Мингячевир. 4 января. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован на проспекте Гейдара Алиева.
Автомобиль марки Nissan X-Trail сбил пытавшегося перейти дорогу пешехода 25-30 лет.
Автомобиль поволок его на несколько метров. Получивший тяжелые травмы пешеход скончался на месте ДТП.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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