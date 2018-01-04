Стала известна личность лица, погибшего в результате ДТП в Мингячевире - ОБНОВЛЕНО

4 января, 2018 18:50

© Foto: Report.az Мингячевир. 4 января. REPORT.AZ/ Стала известна личность лица, погибшего в результате ДТП в Мингячевире. Как сообщает ширванское бюро Report, это житель города Сарван Гахраман оглу Мустафазаде 2000 г.р. ***18:24 Мингячевир. 4 января. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован на проспекте Гейдара Алиева. Автомобиль марки Nissan X-Trail сбил пытавшегося перейти дорогу пешехода 25-30 лет. Автомобиль поволок его на несколько метров. Получивший тяжелые травмы пешеход скончался на месте ДТП. По факту ведется расследование.