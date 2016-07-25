Стала известна дата суда над Джахангиром Гаджиевым и еще 7 лицами

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда по уголовному делу бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, бывших директоров центрального филиала Межбанка Ильгара Абдуллаева и Юсифа Алекберова, гендиректора ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, Ибрагима Гусейнова и еще 4 лиц.

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 15 августа.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Афгана Гаджиева.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев и остальные 7 человек обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК. Дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.