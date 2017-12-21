США распространили в Совбезе ООН проект резолюции о новых санкциях против КНДР

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ США распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении новых санкций против КНДР и рассчитывают, что он будет поставлен на голосование в пятницу.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, предлагаемые США санкции включают сокращение на 90% импорта в КНДР нефтепродуктов, запрет на экспорт в эту страну промышленного оборудования, транспортных средств, металлов. США также предлагают вернуть на родину граждан КНДР, работающих за границей.

Предлагается также ввести санкции против 19 граждан КНДР и оборонного ведомства республики.