США ошибочно нанесли авиаудар по отряду оппозиции в Сирии, погибли 10 бойцов

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Самолеты ВВС США в конце мая ошибочно нанесли удар по вооруженному отряду сирийской оппозиции, который при поддержке американских военнослужащих противостоит террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report, об этом сообщила электронная версия газеты The Wall Street Journal. В результате авиаудара в районе города Мара погибли несколько бойцов оппозиции.

После атаки Пентагон сообщил об уничтожении "двух тактических подразделений ИГ", а также нескольких транспортных средств группировки. На самом деле, утверждает The Wall Street Journal, под удар попали бойцы "бригады Мутасим" - оппозиционного формирования, членов которого для борьбы с ИГ тренируют и вооружают американские военные. Представитель отряда сообщил изданию, что в результате авиаудара погибли не менее 10 бойцов.

Представитель Центрального командования ВС США, в сферу ответственности которого входит Ближний Восток, полковник Патрик Райдер подтвердил, что данный инцидент действительно имел место. Однако он отметил, что, по имеющейся у американских военных информации, в результате авиаудара ВВС США погибли лишь "четыре бойца вооруженного формирования".

По словам полковника, Пентагон проводит расследование по факту произошедшего. "Мы продолжим оказывать поддержку отрядам (сирийской оппозиции), противостоящим ИГ, и по итогам расследования сделаем выводы по поводу того, как улучшить проведение наших боевых операций (в Сирии) в дальнейшем", - заявил Райдер.

