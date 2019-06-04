США готовят расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google

Власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Как передает Report со ссылкой на "TASS", об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое займется Apple и Google.

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Минюст США готовится к расследованию в отношении Google с целью определить, не использует ли компания, владеющая крупнейшей в мире платформой онлайн-рекламы, свое положение на рынке, чтобы подавлять менее крупных конкурентов, нарушая тем самым законодательство о честной конкуренции.