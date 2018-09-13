США допускают новые санкции против энергосектора России

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ США могут ввести санкции против проекта российского газопровода «Северный поток – 2», а также новые ограничения в отношении энергетического сектора России, заявил американский министр энергетики Рик Перри, передает Report.

«Да, это утвердительный ответ на первый и на второй вопрос», – сказал Перри журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

«Мы выступаем против "Северного потока – 2", который означает, что две трети ресурсов пойдет через одного поставщика, и это будет некое бутылочное горлышко, если что-то пойдет не так», – добавил Перри.