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    США допускают новые санкции против энергосектора России

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ США могут ввести санкции против проекта российского газопровода «Северный поток – 2», а также новые ограничения в отношении энергетического сектора России, заявил американский министр энергетики Рик Перри, передает Report. 

    «Да, это утвердительный ответ на первый и на второй вопрос», – сказал Перри журналистам в ответ на соответствующий вопрос. 

    «Мы выступаем против "Северного потока – 2", который означает, что две трети ресурсов пойдет через одного поставщика, и это будет некое бутылочное горлышко, если что-то пойдет не так», – добавил Перри.

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