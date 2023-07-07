США блокировал свыше $500 млн российских олигархов

Американская администрация утверждает, что блокировала после начала Москвой специальной военной операции на Украине активы на сумму более $500 млн, принадлежащие российским олигархам.

Американская администрация утверждает, что блокировала после начала Москвой специальной военной операции на Украине активы на сумму более $500 млн, принадлежащие российским олигархам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако.

Она не вдаваясь в детали, речь идет, в том числе об авуарах лиц, которые поддерживают правительство России. При этом Монако назвала российские власти режимом. "Мы ввели ограничения на активы в объеме более чем $500 млн, принадлежащие российским олигархам и другим лицам, поддерживающим российский режим и уклонявшимся от американских экономических контрмер", - сказала представитель минюста, выступая на совещании министров юстиции Группы семи, которое состоялось в Токио. Стенограмму высказываний распространила в Вашингтоне пресс-служба Минюста США.

Кроме того, замминистра отметила, что американские органы прокуратуры предъявили к настоящему времени "более чем 30 лицам" обвинения в обходе санкций США в отношении России и норм экспортного контроля Вашингтона и в отмывании денег. Она подтвердила, что США, по сути, продолжают охоту на граждан России в третьих странах. "И при помощи наших зарубежных партнеров были произведены аресты более чем в полдюжине стран с прицелом на экстрадицию в Соединенные Штаты", - подчеркнула Монако.

Она также выступила с критикой в адрес Китая и Ирана. По мнению Монако, Пекин предпринимает активные усилия, чтобы заглушить критику в адрес Китая за пределами страны.