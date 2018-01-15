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    Срок тюремного заключения Фадаи Лачин продлен

    Избранную в ее отношении меру пресечения в виде ареста продлили еще на 3 месяца

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде рассмотрели представление следственного органа, связанное с продлением срока ареста певицы Фадаи Лачин, обвиняемой в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

    Об этом Report сообщил ее адвокат Тюркель Сулейманлы.

    По его словам, суд удовлетворил представление следственного органа.

    Согласно документу, избранную в отношении Ф.Лачин меру пресечения в виде ареста продлили еще на 3 месяца.

    Адвокат заявил, что они не согласны с постановлением суда и подадут апелляционную жалобу.

    Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачин) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана крайняя мера пресечения в виде ареста.

    В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

    По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

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