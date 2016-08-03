Срок наказания поэта Садая Шекерли снижен с 10 до 5 лет

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба на приговор в отношении поэта Садая Шекерли, обвиняемого в требовании путем угрозы имущества в крупном размере.

Как сообщает Report, согласно решению, статья 182.3.2 УК, по которой обвинялся С.Шекерли, была переквалифицирована в ст. 182.2.4. Срок наказания в его отношении снижен с 10 до 5 лет.

Отметим, что согласно информации Генпрокуратуры от 24 декабря 2015 года, в отношении жителя города Баку Садая Шекерли возбуждено уголовное дело по ст. 182.2.3 УК из-за наличия оснований в получении 10 тыс. манатов у должностного лица министерства налогов путем угрозы распространения разоблачающей, вымышленной информации в СМИ. С.Шекерли был привлечен в качестве подозреваемого, ему было предъявлено обвинение, предусмотренное в вышеуказанной статье УК, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

16 мая этого года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям С.Шекерли был осужден на 10 лет лишения свободы.