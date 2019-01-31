Срок наказания обвиняемых в попытке убийства Арифа Алышанова сокращен

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении Шуджаята Акперова и других лиц, обвиняемых в мошенничестве и попытке убийства экс-председателя ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Арифа Алышанова.

Как сообщает Report, жалоба была рассмотрена в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы министерства юстиции под председательством судьи Сумгайытского апелляционного суда Видади Джафарова.

Причина рассмотрения апелляционной жалобы не в суде, а в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы была связана с отказом обвиняемых лиц прийти в суд.

На процессе с защитной речью выступили адвокаты обвиняемого Ш.Акперова Бахтияр Гаджиев и Бабек Гамидов, которые заявили о невиновности своего подзащитного и потребовали вынести в его отношении оправдательный приговор.

Затем объявили постановление суда, согласно которому апелляционная жалоба обвиняемых лиц была удовлетворена частично. Срок наказания Шуджаята Акперова был сокращен с 18 до 16, а Зохраба Ширинова - с 16 лет до 14,5 лет.

Согласно обвинительному акту, с июля 2013 года по январь 2017 года Ш.Акперов намеревался присвоить в Баку и Шемахе чужое имущество в особо крупных размерах путем обмана, незаконно хранил оружие и боеприпасы, а также в целях прикрыть иные свои преступления, в составе организованной бандитской группировки предпринял очередные попытки осуществить заказные покушения на жизнь двух и более лиц. Он также обвиняется в присвоении имущества А.Алышанова на сумму 4 млн 641 тыс. 696 манатов.

Напомним, что 15 января распоряжением президент Ильхама Алиева А.Алышанов был освобожден от должности председателя ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание".