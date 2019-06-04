Срок наказания активиста ПНФА сокращен с 6 до 3 лет

В Верховном суде состоялся судебный процесс по кассационной жалобе активиста ПНФА, члена Верховного меджлиса Молодежного комитета партии Орхана Бахышлы.

Как сообщает Report, кассационная жалоба была рассмотрена под председательством судьи Имрана Гаджигайыбова.

Согласно решению коллегии, вынесенный в отношении О.Бахышлы приговор был изменен и срок его тюремного заключения сокращен с 6-ти до 3 лет.

Отметим, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям О.Бахышлы был приговорен к 6 годам тюремного заключения, обвиняясь по ст. 234.2 (Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) УК.