Срок ареста сбежавшего вместе с "Годжой" заключенного продлен еще на 3 месяца

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста, избранного в отношении сбежавшего из поезда в Баку заключенного Али Агами.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой было удовлетворено представление следственного органа.

Согласно приговору, срок заключения А.Агами продлен еще на 3 месяца.

А.Агами и другой заключенный - Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа" были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку ночью 22 октября. Утром 23 октября на станции Биладжары Э.Мамедов и А.Агами совершили побег. Через некоторое время А.Агами был арестован в Ширване. Э.Мамедов был убит в ходе операции.

Насиминский районный суд избрал в отношении А.Агами меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Напомним, что 28-летний А.Агами был арестован после убийства на почве хулиганства 2-х лиц в ноябре 2015 года в городе Ширван. Так, он является одним из 5 задержанных по делу об убийстве жителей города Ширван Эльвина Наджиева и Заура Сарыбалаева. Убитый Э.Наджиев в преступном мире был более известен по прозвищу "Крытый Эльвин".

Уголовное дело А.Агами, обвиняемого в умышленном убийстве, рассматривалось в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. Государственный обвинитель просил лишить его свободы сроком на 19 лет.

По приговору суда А.Агами был лишен свободы сроком на 19 лет.